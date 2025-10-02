2日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比150円高の4万4810円と大幅高で推移。日経平均株価の前場現物終値4万4675.96円に対しては134.04円高。出来高は2万3752枚となっている。 TOPIX先物期近は3078.5ポイントと前日比20ポイント安、現物終値比6.18ポイント高で推移。 ○主要先物価格・正午時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 44810