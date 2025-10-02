パルマに所属する日本代表GKの鈴木彩艶は、この夏にイタリアの名門ミランからの関心が報じられた。地元メディアによると、依然として興味は失われていない。GK大国イタリアに挑戦して１年目の昨季、鈴木はセリエAの38試合中37試合に先発出場。得意の攻撃参加や鋭い反応のビッグセーブで評価を高めた。シーズン終盤には、最終節で残留を決めたパルマを救う活躍が称賛されたのも記憶に新しい。23歳という若さも後押しとなり、