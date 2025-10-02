Xに投稿された、黒いズボンの上でぐっすり眠る猫の写真。その寝顔は愛らしいものの、目を凝らして見ると……服一面に猫毛がびっしり。持ち主からすれば悲鳴もの、しかし猫好きからすると「あるある」と微笑ましくなる光景です。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】写真に写っているのは、Xユーザー・じょせふさんの愛猫・みろくくん。甘えん坊で人懐っこく、家族の近くにいるのが大好きな性格です。この日、息