きょうは晴れて気温が上がり、名古屋や岐阜では真夏日になるでしょう。 【写真を見る】予想最高気温は名古屋･岐阜で30℃ 夜は涼しくなるため寒暖差に注意 愛知･岐阜･三重の天気予報（10/2 昼） 正午前の名古屋市内です。薄い雲は出ていますが、朝から晴れています。けさは最低気温が18.2℃と、名古屋では今季最も気温が低くなりましたが、この時間はぐんぐん気温が上がっています。 きょうは午後も晴れて日差しが強まるでしょう