リミックスポイント [東証Ｓ] が10月2日昼(12:00)に配当修正を発表。従来未定としていた26年3月期の期末一括配当を3円実施し、3期ぶりに復配する方針とした。 株探ニュース 会社側からの【修正の理由】 当社は、「事業の成長・拡大及び経営効率・収益性の向上により企業価値を高めつつ、財務基盤の健全性の確保、資本効率の向上、株主還元の強化をバランスよく追求することを基本的な方針とし、資本政策に取り組