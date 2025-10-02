アメリカ軍岩国基地の空母艦載機部隊による着艦資格取得訓練＝CQがきのう（1日）始まったものとみられます。アメリカ軍は「通常の時間外に滑走路を運用する可能性がある」としていますがきのうは時間外の運用はありませんでした。CQは空母艦載機のパイロットが空母に着艦する資格を得るために洋上の空母＝ジョージ・ワシントンで行われる訓練です。国の通告によりますとCQは先月（9月）30日ごろから今月5日ごろまでの間九州