世界最大級の家具・雑貨ブランド「イケア」が、中四国地方で初めて広島にオープンしました。■竹内嘉菜記者リポート「商業施設にイケアの店舗ができたんですが、オープン直後から店内は多くの人で賑わっています」中四国地方で初めて「イケア」が出店したのはイオンモール広島府中です。手ごろな価格の家具や雑貨など、約６５０点が並びます。期間限定の店舗で反響が大きかったことから、常設店をオ&#