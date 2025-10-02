モバイル機器などを手がけるXiaomi Japan（シャオミ・ジャパン、東京都港区）は、ハイエンドモデルという位置づけのスマートフォン「Xiaomi 15T」シリーズ2モデルを2025年9月26日に発売した。スペックの異なる2モデルを用意いずれも、ライカと共同開発したという3眼カメラが進化。また、高性能チップの搭載によりAI（人工知能）機能が向上し、様々なシーンでの情報収集や整理、翻訳などの効率が高まり、画像や動画の生成も簡単に行