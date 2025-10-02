アフリカのエチオピアで1日、教会に設置されていた仮設の足場が崩壊し、少なくとも36人が死亡、200人以上がケガをしました。現地メディアなどによりますとエチオピア中部で1日、教会に設置されていた木製の仮設の足場が崩壊しました。事故はキリスト教の祭典で多くの人が集まっていたさなかに発生し、少なくとも36人が死亡、200人以上がケガをしました。目撃者の話では、多くの人が天井の絵画を見ようと足場を上っていたところ、突