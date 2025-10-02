東京・町田市で買い物帰りの76歳の女性が刺され死亡した事件で、逮捕された男が「女性の両手が荷物でふさがっていて抵抗されないと思った」と供述していることがわかりました。殺人未遂の疑いで逮捕された、桑野浩太容疑者は2日、容疑を殺人に切り替え送検されました。警視庁によりますと桑野容疑者は、町田市のマンションの外階段で、住人の秋江千津子さんを刺し、殺害した疑いなどがもたれています。秋江さんは買い物帰りに襲わ