戦後80年プロジェクト「つなぐ、つながる」です。太平洋戦争当時、沖縄から九州に向う途中でアメリカ軍に撃沈された疎開船「対馬丸」。父親を亡くし孤児となった男性が、いま伝えたいこととは。子どもたちの言葉に静かに耳を傾ける喜屋武盛宜さん（90）。81年前、当時9歳で学童疎開船「対馬丸」に乗船し、アメリカ軍の魚雷攻撃を受けました。喜屋武盛宜さん「当時、5歳か6歳くらい。思い出はないけどね」両親や妹とともに対馬丸に