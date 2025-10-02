巨人・乙坂智外野手（31）が戦力外通告を受けたことが2日、分かった。21年にDeNAを退団し、メキシコや米独立リーグなどでプレー。今年はマリナーズとマイナー契約を結び、6月に自由契約となり、7月11日に入団テストとして2軍練習に参加して合格。しかし、5試合で5打数1安打の打率・200に終わったが「途中からだったんですけど、たくさん声援をいただいて、プレーではなかなか貢献できなかったですけど、とても幸せな時間だった