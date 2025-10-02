DeNA・関根大気外野手（30）が1日、児童発達支援・放課後等デイサービス『グローブ』の2施設目を二俣川に開所した。【写真を見る】DeNA・関根大気「ただただ感謝」2施設目の児童デイサービス『グローブ』を二俣川に開所昨年10月1日には横浜市磯子区に1施設目を開所。自身も2人の子どもの父親となり、「より子どもの存在が身近になった」ことで「未来ある子供たちに還元したい」と事業を開始した。「球団にとてつもなくお世話になっ