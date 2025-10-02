女子生徒にわいせつな動画を撮影させた上、SNSで送信させたとして男女3人が逮捕されました。 児童ポルノ製造の疑いで10月1日までに逮捕されたのは・住所不定・無職の31歳の男・和歌山県・無職の21歳の女・秋田市・自称保育士の26歳の女の3人です。 3人は共謀して、今年9月18日ごろ、熊本県の中央部に住む18歳未満の女子生徒にわいせつな動画を撮影させた上、SNSで送信させた疑いが持たれています。 警察は別の事件の捜査でスマ&