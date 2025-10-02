前橋市の小川市長が部下の既婚男性とホテルで密会していた問題をめぐり、きょう、市長が市議会に対して2回目の説明を行っています。【写真を見る】“ホテル密会”の前橋市長市議会に“ほぼ非公開”で2回目の説明終了後、取材に応じる見込み記者「市長、きょうはどのような説明を行うつもりでしょうか」前橋市の小川晶市長は、部下の既婚男性と10回以上ラブホテルで密会していた問題をめぐり、午前10時から、市議会に対して2回