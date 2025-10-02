1日、フィリピン・セブ島のボゴで、倒壊した建物を調べる捜索隊員（AP＝共同）【ボゴ（セブ島北部）共同】フィリピン中部セブ島沖で9月30日に起きたマグニチュード（M）6.9の地震で、同国の災害対策当局は2日、確認された死者数が72人になったと発表した。一方、被害が大きかったボゴなど複数の自治体が行方不明者の捜索活動を終了したと表明。今後、死者数の大幅な増加はないとの見方が強まっている。在フィリピン日本大使館