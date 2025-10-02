大分県別府市の釣り具店でリールなどを万引きしたとして、20歳の男と17歳の少年が逮捕されました。 窃盗の疑いで逮捕されたのは、宮崎県都城市出身で住所不定の建設作業員の男（20）と、大分市出身で住所不定・無職の少年（17）です。 警察によりますと、2人は9月10日午後、別府市の釣り具店でリールや小型ナイフなど計3点（販売価格合計10万4397円）を盗んだ疑いがもたれています。 翌11日に店長から「万引き被害