東映が提供するアプリサービス「東映特撮ファンクラブ(TTFC)」は、2025年10月1日で10周年を迎えることを記念して「10周年プロジェクト」をスタートする。○TTFCでしか読めない電子コミック新作連載決定!『ゴッカンのリタ〜王様戦隊キングオージャー』、『爆上戦隊ブンブンジャー formation lap 情報屋の秘密(ユア・アイズ・オンリー)』など、TTFCでしか読めないオリジナルの電子コミックを制作、配信してきたTTFC。10周年イヤーで