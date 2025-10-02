杉田妃和がエンジェル・シティに加入ナショナル・ウィメンズ・サッカーリーグ（NWSL）のエンジェル・シティは9月30日、ポートランド・ソーンズFCから日本女子代表MF杉田妃和が加入することを発表した。杉田はトレード移籍での加入になると、クラブは公式X（旧ツイッター）で発表された。エンジェル・シティは杉田の獲得に際し、アメリカ女子代表DFメアリー・アリス・ヴィニョーラを放出。さらに移籍金60万ドル（約8800万円）を