福岡県内では、インフルエンザの感染者が流行期の目安を4週連続で上回っています。県は、引き続き感染対策を呼びかけています。福岡県によりますと、9月28日までの1週間に県内の医療機関から報告されたインフルエンザの感染者は、1医療機関あたり1.55人で、流行期の目安である「1人」を4週連続で上回っています。9月1日からこれまでに、県内では延べ36の幼稚園や小・中・高校などで、インフルエンザの集団感染による休校や学級閉鎖