１日、淮安市盱眙県の第一山歴史文化街区を歩く子ども。（淮安＝新華社記者／季春鵬）【新華社淮安10月2日】中国江蘇省淮安市盱眙（くい）県は国慶節・中秋節連休期間（1〜8日）中、一部観光地の入場料免除やクーポン配布などを実施し、多彩なイベントを開催することで市民や観光客を引き付け、休日経済の活性化を図っている。１日、淮安市盱眙県の象山公園。（ドローンから、淮安＝新華社