º£Ç¯¤Ç£²£¶²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿¡¢¥×¥íÌîµå¿Í¤Î¼Ò²ñ¹×¸¥³èÆ°¤òÉ½¾´¤¹¤ëÊóÃÎ¿·Ê¹¼ÒÀ©Äê¡Ö¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥È¾Þ¡×¤Î¸õÊä¼Ô¤¬½Ð¤½¤í¤Ã¤¿¡£º£²ó¤ÏÁ´£±£²µåÃÄ¤«¤é£²£³¿Í¤ÎÁª¼ê¤È¥³¡¼¥Á¤¬¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¡£³èÆ°¤ÏÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢ÈïºÒÃÏ»Ù±ç¡¢Æ°ÊªÊÝ¸î¡¢¾®»ù¤¬¤ó°åÎÅ»Ù±ç¡¢¾ã³²¼Ô½¢Ï«»Ù±ç»ÜÀß¤Ø¤ÎË¬Ìä¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊ¬Ìî¤ËµÚ¤Ö¡£º£Ç¯£¶·î¤Ë»àµî¤·¤¿Ä¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯£¸£¹¡Ë¤¬¡¢Áª¹Í°Ñ°÷¤Î°ì¿Í¤È¤·¤ÆÁÏÎ©¤«¤é·È¤ï¤Ã¤¿¡¢¤³¤Î¡ÈÆüËÜÈÇ¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¥¯¥ì