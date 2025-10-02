俳優の荒牧慶彦が企画・プロデュースし、猫の世界のホストクラブの物語を舞台化した、Stray Cityシリーズの第3弾の配役オーディションを収めたバラエティ番組『キャッテリア THE TV』が10月2日、9日、16日（深1：35〜2：05）に日本テレビで放送されることが決定した。【写真】華やかな衣装で涼やかな美貌際立つ荒牧慶彦Stray Cityシリーズはこれまで第1弾「Clubキャッテリア」、第2弾「Clubドーシャ」が上演された。番組では、