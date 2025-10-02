小田和正が、全国13都市28公演、動員31万人に及んだ全国アリーナツアー『明治安田 Presents Kazumasa Oda Tour 2025「みんなで自己ベスト!!」』のファイナルを、10月1日に地元・横浜アリーナで迎えた。77歳7ヶ月でツアーを開始し、9月20日に78歳の誕生日を迎えた小田は、自らが持つ全国アリーナツアーの“史上最年長記録”を更新。音楽史に残る快挙を成し遂げた。【ライブ写真】78歳で全国アリーナツアー完遂！ステージで笑顔を