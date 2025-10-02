臓器移植への理解を深めてもらう「普及推進月間」に合わせ、静岡県内各地で緑色にライトアップする取り組みが行われています。これは10月の「臓器移植普及推進月間」に合わせ静岡県腎臓バンクが行っているものです。１日は静岡市役所本館の「あおい塔」などで、移植医療のシンボルカラーである緑にライトアップされました。ライトアップは県内22か所の病院と施設で行われ、県腎臓バンクは「移植医療への理解を深め臓器提供の