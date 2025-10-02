9月に韓国で開催された「第30回釜山国際映画祭」でワールドプレミア上映され、北村匠海・林裕太・綾野剛の3人がそろって最優秀俳優賞を受賞した映画『愚か者の身分』（10月24日公開）。【動画】映画『愚か者の身分』闇ビジネスの一幕（本編映像）原作は、第2回大藪春彦新人賞を受賞した西尾潤による同名小説（徳間文庫）。Netflixシリーズ『今際の国のアリス』や『幽☆遊☆白書』を手がけたプロデューサー集団 「THE SEVEN」が