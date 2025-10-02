自民党総裁選は投開票を2日後に控え、各陣営による議員票の奪い合いが激しさを増しています。こうした中、小泉農水相はフィリピンの首都マニラで開かれている農林大臣が参加する国際会議に出席しています。現地から中継です。小泉農水相は、1日夜遅くここマニラに到着しました。公務を優先する形での海外出張ですが、総裁選の候補者が選挙期間中に日本を離れるのは異例です。フィリピン・ラウレル農業大臣「時間を取ってくれてあり