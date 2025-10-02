シンガー・ソングライター春ねむり（30）が2日までにX（旧ツイッター）を更新。スウェーデンの環境活動家グレタ・トゥンベリさん（22）らが乗船し、支援物資を届けるためにパレスチナ自治区ガザ地区に向かっていた船団に対するイスラエル軍の拿捕（だほ）報道に言及した。春は参院選の東京選挙区で初当選した参政党さや（本名・塩入清香）氏に対する“怒り”の楽曲「IGMF」が話題になるなど、政治的な発言や楽曲でも知られている。