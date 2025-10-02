大手芸能事務所・研音は2日、唐沢寿明（62）山口智子（60）夫妻が12月末日をもって「卒業」すると発表した。今年で結婚30周年を迎えた2人は、同社を通じて連名の文書を発表し、26年1月から「TEAM KARASAWA」を発足すると報告した。唐沢と山口は「皆さまへご報告」と題した文書を発表。「いつも皆さまには、温かい応援とご支援をいただき、心から感謝申し上げます。唐沢寿明、山口智子より、皆さまにご報告させていただきます。この