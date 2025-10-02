女性のスカートの中をスマートフォンで撮影したとして、2日午前1時過ぎ、三条市に住む無職の男(45)が性的姿態等撮影の容疑で逮捕されました。警察によりますと、男はことし8月26日午後5時半頃、JR加茂駅構内の階段で、制服を着た10歳代の女性のスカートの中をスマホで撮影した疑いがもたれています。調べに対し男は、「盗撮したことは間違いありません」と容疑を認めているということです。警察は、事件直後から