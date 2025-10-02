チャイナエアラインは、12月3日に開設する台北/桃園〜フェニックス線のスケジュールを変更した。水・金・日曜の週3往復を運航する。機材はエアバスA350-900型機を使用する。フェニックス発はロサンゼルス経由となる。所要時間は台北/桃園発が12時間5分、フェニックス発が15時間20分。当初の予定より、台北/桃園発は5時間35分、フェニックス発は4時間5分の遅発となる。フェニックス発のロサンゼルス経由を取りやめる。これにより、