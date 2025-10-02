JR東日本は、「タリーズJR東日本新幹線ブレンド」の北陸新幹線での車内販売を10月1日に開始した。エチオピアモカ、ブラジル、コロンビアをブレンドしたスペシャリティコーヒー。ホットのみのワンサイズで500円（税込）。従来は東北新幹線下り、上越新幹線上りで販売していたが、新たに北陸新幹線上りの金沢〜長野駅間を走行する一部列車で販売を開始する。対象列車は午前10時台から午後6時台に金沢駅を発車する定期列車、計12列車