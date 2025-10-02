奄美大島の西の海域で許可なく活動していた中国の海洋調査船は、1日夕方、排他的経済水域の外に出ました。第10管区海上保安本部によりますと、1日午前7時前、奄美大島の西約396キロの海域で中国の海洋調査船「向陽紅22」が、船の側面からパイプのようなものを海中に伸ばしているのを巡視船が確認しました。事前の許可がないとして無線で中止を求めていましたが、1日午後4時10分ごろ排他的経済水域の外に出たということです。