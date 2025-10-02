石井コーチは複数の球団で選手を育てた（C）産経新聞社DeNAは10月1日のヤクルト戦（横浜）に9−6と勝利。レギュラーシーズン最終戦を勝利で締めくくり、セレモニーでは今季限りの勇退が決まっている三浦大輔監督が「今年はこの横浜スタジアムからCSを勝ち上がり、昨年見たあの景色をもう1度皆さんと一緒に見たいと思います！」と再びの下剋上Vを目指すとした。【監督予想】DeNA三浦監督が今季で退任︎『監督になる可能性