男子ゴルフの「バンテリン東海クラシック」が、10月2日開幕しました。秋の訪れを感じさせる、愛知県みよし市の三好カントリー倶楽部西コースで開幕した「バンテリン東海クラシック」、2日から、4日間の戦いがスタートしました。注目は、先週15歳と142日で史上最年少プロデビューを果たした、愛知県瀬戸市出身の加藤金次郎選手です。初日は10番インスタートで、11番ホールで1つスコアを