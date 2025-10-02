◇ナ・リーグワイルドカードシリーズ第2戦ドジャース―レッズ（2025年10月1日ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（31）が1日（日本時間2日）、本拠でのレッズとのワイルドカードシリーズ（WCS）第2戦に「1番・DH」で先発出場。3打席凡退して迎えた第4打席で右前適時打を放ち、ポストシーズン（PS）に入って2試合連続安打とした。大谷がエンゼルスに移籍した2018年から日本ハム入りしたニック・マルティネス投手（35