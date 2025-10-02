１０月１日、大阪府東大阪市の住宅で女性を刺して殺害したと自首し、逮捕された男が、過去に女性への暴行などで警察から注意を受けていたことが分かりました。殺人の疑いで逮捕されたのは東大阪市の自営業・永久寛史容疑者（５１）です。永久容疑者は１日、自宅で佐藤ありささん（３３）の腹や腕などを刃物で複数回突き刺すなどして殺害した疑いが持たれています。警察によりますと２人は以前交際していたとみられ、佐藤さ