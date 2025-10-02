来年のあおもり国民スポーツ大会への挑戦権獲得を目指す女子ゴルフの大会がきのう、開かれました。山口市の湯田カントリークラブで開かれた県女子ゴルフ大会には小学5年生から70代の女性まで110人あまりが参加しました。上位3位タイまでに入ると来年のあおもり国民スポーツ大会の選考会のほか、県民ゴルフ大会決勝への出場権が得られます。高川学園高校の末次美晴さんと萩明倫館高校の中村結さんは来月、周南市