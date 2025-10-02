日本卓球協会は１日、２０２５年度後期の男女ナショナルチーム（ＮＴ）のメンバーを発表した。男子は世界ランキング４位のエース・張本智和（トヨタ自動車）、５月の世界選手権個人戦男子ダブルス覇者の戸上隼輔（井村屋グループ）、篠塚大登（愛知工大）、全日本選手権王者の１８歳・松島輝空（木下グループ）、宇田幸矢（協和キリン）、田中佑汰（金沢ポート）が選出。１６年リオ五輪団体銀メダルの吉村真晴（ＳＣＯグループ