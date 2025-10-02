お笑い芸人のなかやまきんに君（47）が2日までに、自身のインスタグラムを更新。9月27日に自身による新コーナーがスタートしたカンテレ・フジテレビ系『土曜はナニする!?』（毎週土曜前8：30〜）のロケで東京・南町田グランベリーパークを訪れた際の、「スヌーピー」の垂れ耳カチューシャにタンクトップ姿での撮影オフショットを披露した。【写真・動画】「首輪を引きちぎりそうです」垂れ耳カチューシャでスヌーピーになりき