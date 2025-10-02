◆米大リーグ・ワイルドカードシーズ第２戦カブス０―３パドレス（１日、米イリノイ州シカゴ＝リグレーフィールド）パドレスがカブスとのワイルドカード第２戦で３―０と快勝し、対戦成績を１勝１敗とした。第３戦でパドレスはダルビッシュ有が先発する。カブスは未定。カブスは２０年シーズンまで１８年から３シーズン所属した古巣。「自分としてもすごくお世話になった球団。ファンの方にもそうですし、本当に思い出深い場