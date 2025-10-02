東京・町田市で76歳の女性が包丁で刺され死亡した事件で、逮捕された男が、「人生に絶望感があふれた。人を殺して人生を終わりにしようと思った」と供述していることがわかりました。きょう送検された桑野浩太容疑者（40）はおととい夜、町田市にあるマンションの外階段で、買い物帰りだった秋江千津子（76）さんの腹などを包丁で刺し殺害したなどの疑いがもたれています。その後の警視庁への取材で、桑野容疑者が「自分のところに