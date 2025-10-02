東京・町田市で9月30日、76歳の女性が刃物で刺され殺害された事件で、逮捕された男が「人生を終わりにしようと決意した」と供述していることが分かりました。この事件は30日、町田市のマンションの外階段で、秋江千津子さん（76）が刃物で刺され殺害されたものです。秋江さんの娘がFNNの取材に応じ、苦しい胸の内を涙ながらに明かしました。秋江千津子さんの娘：痛かっただろうなって、かわいそう、かわいそうしか…私が代わりに（