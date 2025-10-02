愛知・豊田市にある小学校の校庭で1日、鉄製の支柱が倒れ、小学2年の男子児童がけがをしました。豊田市は市内の学校に点検を依頼し、必要に応じて業者を呼ぶなどの対応を呼びかけています。1日午前10時半ごろ、豊田市立寿恵野小学校で、校庭のスピーカーを支える高さ約4メートルの鉄製の柱が倒れ、小学2年の男子児童に当たりました。男子児童は支柱を揺らして遊んでいたということで、右足首をすりむく軽いけがをしました。事故を