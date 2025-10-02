金沢市内の小学6年生が参加する連合体育大会が開かれ、恒例の集団演技「若い力」が披露されました。 ことしで35回目となる金沢市立小学校連合体育大会は、1日が雨で順延となり、1日遅れで開催されました。会場には、52校1分校の6年生たち約3700人が集まり、開会式の後、児童による恒例の集団演技「若い力」が披露されました。 児童は：「緊張した。今までと比べたら結構、うまくできたのでよかった」「みんなの前で(披露)す