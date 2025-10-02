フリーアナウンサー古舘伊知郎（70）が1日までに自身のYouTubeチャンネル「古舘伊知郎チャンネル」を更新。群馬県前橋市の小川晶市長が、市幹部職員の既婚男性とラブホテルで複数回面会していたことをめぐり、私見を述べた。古舘は小川市長の件について、「伊東市長の場合と違うから、これは」と学歴詐称疑惑の渦中にある静岡県伊東市の田久保真紀市長を引き合いに出して言及。「伊東市長は除籍とかなんとかで卒業してなかったって