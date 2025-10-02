「デアデビル」シリーズのチャーリー・コックス＆『マグニフィセント・セブン』（2016）ヘイリー・ベネットが、SFラブストーリーを描く映画『Synthetic（原題）』で主演を務めることがわかった。米が報じている。 本作は近未来を舞台に、退役軍人が孤独な生活を送るなか、逃亡中の女性型アンドロイドが自分の農場に避難してきたことで、日常が一変する様を描く。 監督は、映画プロデュ}