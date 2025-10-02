パドレスのメイソン・ミラー投手（２７）が１日（日本時間２日）のカブスとのワイルドカードシリーズ第２戦で、ポストシーズン最速記録の１０４・５マイル（１６８・２キロ）をマークした。３点リードの７回に３番手で登板し、鈴木誠也を１０２・７マイル（１６５・３キロ）で空振り三振に仕留めると、続くスミスへの３球目にレイズのチャップマン（現レッドソックス）のポストシーズン最速記録１０４・２マイル（１６７・７キ