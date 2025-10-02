ILLITが大学の学園祭に出演し、情熱的なステージでキャンパスを熱く盛り上げた。【写真】ミンジュ、始球式で見せた"激細"ウエストILLITは最近、誠信女子大学（9月19日）、東国大学（9月25日）、慶熙大学（10月1日）の学園祭に登場し、学生たちと交流した。ILLITは、 3rdミニアルバム『bomb』のタイトル曲『Billyeoon Goyangi (Do the Dance)』をはじめ、『oops!』『jellyous』、デビュー曲『Magnetic』『Tick-Tack』など、大ヒット