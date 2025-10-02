女優のチョン・ヘビンが海外旅行中にクレジットカードを盗まれ、1500万ウォン（約150万円）相当の被害を受けたと明らかにした。【写真】チョン・ヘビン、“アユミ”らと記念撮影チョン・ヘビンは10月1日、自身のインスタグラムを更新。ストーリーにバリ島ウブド地域の地図をキャプチャした画像を掲載し、「この地域でカードを盗まれて1500万ウォンも使われました。気をつけてください」「ウブド市内にいらっしゃる方、そしてこれか